Замглавы Мытищ проверил состояние площадок для мусора на проспекте Астрахова

Проверка была инициирована жалобами жителей на мусорные площадки. Замечания в ходе осмотра уже взяли в работу.

Прилегающую территорию у многоквартирных домов № 10 и № 12 на проспекте Астрахова проверили представители управляющей компании, профильные специалисты, первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. Особое внимание уделили мусорным площадкам — их перегруженность стала причиной частых жалоб местных жителей. Проверка показала, что сейчас контейнеры приведены в нормативное состояние.

Комиссия сделала замечания по автомобилям, припаркованным на газонах у дома № 12 по проспекту Астрахова. Информация о необходимости убрать транспорт будет оперативно передана собственникам, а профильные службы, в свою очередь, проследят за исполнением задачи.

Подобные обходы территорий многоквартирных домов проходят регулярно — каждый четверг в утреннее время. Анонсы предстоящих проверок будут выложены в социальных сетях администрации городского округа Мытищи.

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