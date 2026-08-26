360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Обход придомовых территорий провели в ЖК «Катуар» в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов в рамках еженедельного мониторинга провел обход территории жилого комплекса «Катуар» в деревне Сухарево. Особое внимание в ходе проверки уделили качеству содержания и уборки дворовых территорий.

    Комиссия инспекционного осмотра состояла из представителей муниципального бюджетного учреждения «Мытищинское территориальное хозяйство» и управляющей компании «Жилищное хозяйство».

    Особое внимание в ходе обхода уделили качеству содержания и уборки дворовых территорий, детской игровой зоны и контейнерных площадок. Специалисты оценили состояние элементов благоустройства, чистоту территории и работу коммунальных служб.

    Итогом проверки управляющей компании стало поручение усилить контроль за содержанием территории и своевременно устранять выявленные недочеты. Работа по контролю за состоянием дворов продолжится в рамках регулярных обходов.