Обход придомовых территорий провели в ЖК «Катуар» в Мытищах
Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов в рамках еженедельного мониторинга провел обход территории жилого комплекса «Катуар» в деревне Сухарево. Особое внимание в ходе проверки уделили качеству содержания и уборки дворовых территорий.
Комиссия инспекционного осмотра состояла из представителей муниципального бюджетного учреждения «Мытищинское территориальное хозяйство» и управляющей компании «Жилищное хозяйство».
Особое внимание в ходе обхода уделили качеству содержания и уборки дворовых территорий, детской игровой зоны и контейнерных площадок. Специалисты оценили состояние элементов благоустройства, чистоту территории и работу коммунальных служб.
Итогом проверки управляющей компании стало поручение усилить контроль за содержанием территории и своевременно устранять выявленные недочеты. Работа по контролю за состоянием дворов продолжится в рамках регулярных обходов.