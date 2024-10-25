Обход деревни Малые Вяземы достроят в Подмосковье к концу 2024 года

Обход деревни Малые Вяземы продолжают строить на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье. На путепроводе через Ямскую улицу уже завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Готовность работ уже превысила 50%.

Проект по строительству обхода реализуют по поручению президента Владимира Путина. Дорога позволит разгрузить деревню и вывести за ее пределы транзитный транспорт. В результате улучшится сообщение между городами, а поездки станут комфортнее.

По словам Хуснуллина, обход внесет заметный вклад в развитие логистических услуг.

«Всего на этом объекте предусмотрено возведение пяти искусственных сооружений, включая путепровод через Ямскую улицу. Это сооружение имеет протяженность 112 метров. На данный момент специалистами выполняются работы по опусканию пролетного строения на постоянные опоры», — добавил он.

Помимо работ на путепроводе через Ямскую улицу, работы ведутся на мосту через реку Большую Вяземку и на других объектах, рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«На путепроводе через Можайское шоссе ведутся работы по армированию и бетонированию плиты пролетного строения. Кроме того, дорожные строители заканчивают устройство дорожной одежды между путепроводами через Можайское шоссе и Ямскую улицу», — поделился он.

Запуск движения по новому участку ЦКАД запланировали на конец 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.