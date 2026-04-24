Обеспечение безопасности жителей на майские праздники обсудили в Чехове

Основным вопросом на повестке дня стало обеспечение безопасности в преддверии массовых мероприятий 1 и 9 мая и защищенность ключевых объектов.

На данный момент организовано взаимодействие между различными службами, включая отдел Министерства внутренних дел России «Чеховский» и Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации, для гарантии охраны общественного порядка и защиты граждан.

Кинологическая служба и инженерно-технические специалисты проведут обследование задействованных и прилегающих территорий с последующей передачей объектов нарядам полиции. В праздничные дни к охране общественного порядка будет привлечено более 130 человек и 13 единиц техники. На время проведения праздничных мероприятий 1 и 9 мая планируется перекрытие ряда улиц. До жителей эта информация будет доведена дополнительно.

Впереди лето и каникулы. Планируется, что в детских лагерях различного типа отдохнут более 2 тысяч детей. В настоящее время все детские лагеря, расположенные на территории муниципального округа Чехов проверяют и подготавливают для гарантии безопасности детей. Традиционно для организации досуга будут функционировать лагеря дневного пребывания, размещенные в 25 учебных заведениях. Все площадки полностью оснащены средствами безопасности.

Представители Чеховской больницы доложили об устранении выявленных ранее недостатков в части антитеррористической защищенности. Отдельно остановились на соблюдении требований безопасности автотранспортными предприятиями, обслуживающими пассажиров, в том числе вопросах организации контрольно-пропускного пункта на территории автовокзала и разгрузки площади автовокзала от транспорта, не относящегося к перевозке пассажиров.

В округе на регулярной основе проводятся учения различных направлений для тренировки навыков поведения сотрудников и жителей при совершении противоправных действий. С начала года личным составом Чеховского пожарно-спасательного гарнизона проведено два пожарно-тактических учения, 48 пожарно-тактических занятий на объектах с массовым пребыванием людей, объектах инфраструктуры и в школьных и дошкольных учреждениях, 18 занятий, направленных на популяризацию пожарной охраны, два учения на тему проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии. В школах и детских садах округа в обязательном порядке ежеквартально проводятся антитеррористические учения и дважды в год всероссийские.