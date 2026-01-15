Места для Крещенских купаний определили в Мытищах

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло в администрации Мытищ 13 января. Там объявили, что будут функционировать оборудованные места для купания, где создадут комфортные условия для жителей и гостей округа.

Проруби будут работать в селе Троицкое и в деревне Сорокино на Клязьминском водохранилище, а аткже в деревне Витенево на Пяловском водохранилище. Также планируются закрытые купальни. Окунуться можно будет в Петропавловской часовне в селе Троицкое, в круглогодичном источнике в селе Троицкое, в часовне-купели святого Феофана Затворника в поселке Николо-Прозорово и в Троицком храме села Троицкое.

Места для купаний оборудуют осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами. Также подготовят точки питания с горячим чаем и полевой кухней. Оказывать помощь и координировать жителей будут волонтеры и представители казачества.