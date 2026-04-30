Обеспечение безопасности в период праздников обсудили в Мытищах

Сотрудники администрации округа обсудили на городском оперативном совещании обеспечение безопасности в период празднования Дня Победы в Мытищах. Все места воинской славы в Мытищах будут находиться под круглосуточной охраной сотрудников войск Национальной гвардии и представителей добровольных народных дружин.

День Победы — это великий и значимый праздник, и для того чтобы его празднование прошло спокойно, администрация Мытищ принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности.

Охрану общественного порядка с 1 по 10 мая будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов. Безопасность дорожного движения будет находиться под контролем Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мытищинскому району.

Также ведутся проверки всех мест проведения праздничных мероприятий, и дополнительно будут организованы контрольно-пропускные пункты. Будет введен в день 9 мая временный запрет на стоянку транспортных средств на парковке Дома культуры «Яуза», а вход зрителей в парк Мира и к Вечному огню будет осуществляться через металлорамки и посты полиции.

Важно отметить, что в Московской области запрещен запуск дронов и других беспилотных летательных аппаратов, а с 22 апреля на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим, в соответствии с которым категорически запрещается разводить открытый огонь вне специальных площадок и проводить пожароопасные работы.