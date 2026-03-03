Объем выручки резидентов ОЭЗ «Дубна» за 10 лет вырос в 26 раз

Выручка особой экономической зоны «Дубна» увеличилась более чем в 26 раз за 10 лет. В прошлом году она достигла 85 миллиардов рублей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, сейчас особая экономическая зона «Дубна» является одной из лучших в России по инвестиционной привлекательности. Там продолжают развивать инфраструктуру и привлекать новых резидентов.

«Ежегодный объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ „Дубна“ увеличился с 3,2 миллиарда рублей в 2015 году до впечатляющих 85 миллиардов рублей в 2025 году. Рост более чем в 26 раз демонстрирует успешную коммерциализацию разработок и продукции на площадке ОЭЗ», — отметила она.

Ожидается, что до 2035 года количество резидентов ОЭЗ достигнет 200 компаний. При этом прогнозируемая выручка превышает 112 миллиардов рублей в год.