Объем вкладов подмосковных инвесторов в оснащение предприятий вырос до 40,1%

Фото: АО «НПК «Дедал»

Подмосковные инвесторы наращивают объемы вкладов в оснащение производств. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в прошлом году доля инвестиций в машины и оборудование увеличилась. Этот показатель вырос до 40,1% от общего объема инвестиций в основной капитал. Это на 3,9% выше, чем годом ранее.

По ее словам, рост обусловлен переходом к постепенному импортозамещению, чему поспособствовал уход иностранных компаний с российского рынка.

Она отметила, что объем инвестиций в основной капитал составил 1 триллион 593 миллиардов рублей. По этому показателю Подмосковье находится на втором месте после столицы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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