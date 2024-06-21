Объем производства кофе вырос более чем на 12% в Подмосковье за год

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Объем производства кофе в первом квартале 2024 года составил 5,5 тысячи тонн. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что региональные компании произвели более 42% от общего объема кофе, изготовленного в ЦФО.

Сейчас в Московской области продолжается строительство кофейного завода в Подольске. В рамках первого этапа возводится вся необходимая инфраструктура: автономная насосная станция с резервуарами для бесперебойного водоснабжения, котельная и трансформаторная подстанция, а также обжарочный цех.

Ежедневно на предприятии будут изготавливать до 45 тонн кофе. Ожидается, что объект возведут до конца текущего года. Новый завод позволит создать в округе около 200 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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