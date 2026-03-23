Объем производства ГК «Каллисто» в Жуковском и Москве вырос на 190% за год

За 2025 год российский разработчик технологий и оборудования для маркировки и прослеживаемости продукции ГК «Каллисто» увеличил выпуск продукции на своих сборочных площадках в подмосковном Жуковском и Москве на 190% по сравнению с предыдущим годом. Компания выпустила 159 единиц оборудования против 50 единиц годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По данным пресс-службы компании, рост производства связан с увеличением спроса на системы маркировки со стороны российских производителей. Расширение перечня товарных групп, подлежащих обязательной маркировке, и необходимость обновления оборудования, установленного при внедрении системы «Честный знак», определяют потребность в модернизации производственных линий крупнейших предприятий технологичными отечественными решениями.

«Можно со всей ответственностью сказать, что-то, что сейчас умеем серийно делать мы, не может делать ни один производитель в мире, скорости и устойчивость наших машин просто феноменальные», — отметил генеральный директор ГК «Каллисто» Павел Булгаков.