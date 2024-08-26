Объем инвестиций в проекты подмосковных ОЭЗ достиг почти 200 миллиардов рублей

Объем инвестиций, привлеченных резидентами особых экономических зон Подмосковья, достигает примерно 200 миллиардов рублей. Реализация всех запланированных проектов должна привести к созданию не менее 18 тысяч дополнительных рабочих мест для жителей региона.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в пяти особых экономических зонах региона сейчас работают 213 компаний.

Общая сумма заявленных инвестиций для реализации проектов составляет 210 миллиардов рублей, в то время как фактические вложения уже превысили 196 миллиардов рублей. Зиновьева добавила, что на территориях ОЭЗ Подмосковья создано более 13 тысяч рабочих мест.

В Московской области функционируют пять площадок с особым экономическим режимом: это ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Исток» во Фрязине, ОЭЗ «Ступино Квадрат», ОЭЗ «Кашира» и ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове. Резиденты этих зон пользуются специальными налоговыми льготами, которые включают нулевую ставку налога на имущество на срок 10 лет для новых компаний.

Земельный и транспортный налоги «обнуляются» в течение первых пяти лет. Налог на прибыль, направляемый в федеральный бюджет, составляет лишь 2% для резидентов, тогда как региональная часть налога в первые восемь лет равна 0%, с девятого по четырнадцатый год — 5%, а после четырнадцати лет — 13,5%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».