Объем инвестиций в Химках вырос на 17% за пять лет

Промышленность Химок продолжает укреплять позиции как один из главных драйверов развития округа и всей страны. Об этом сообщил генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Иван Краснов на отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» «Химки. Есть результат».

В своем видеообращении Краснов отметил, что НПО «Энергомаш» остается флагманом российской космонавтики. За почти 100-летнюю историю здесь разработали более 60 модификаций жидкостных ракетных двигателей, а в прошлом году двигатели химкинского предприятия обеспечили 16 успешных запусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Сегодня специалисты продолжают разработку двигателя для ракеты-носителя «Союз-5».

«Сегодня мы видим, как развитие космической отрасли становится стимулом для модернизации производств, подготовки инженерных кадров и укрепления технологического суверенитета России», — подчеркнул Иван Краснов.

На форуме обсудили и реализацию Народной программы партии «Единая Россия». По словам Ивана Краснова, промышленный сектор Химок демонстрирует устойчивый рост: за пять лет объем инвестиций в основной капитал города увеличился на 17%, прибыль крупных и средних предприятий выросла на 40%, а средний уровень заработной платы — на 59%.