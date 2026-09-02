Объем инвестиций в экономику Воскресенска вырос в 2,3 раза за 5 лет

Инвестиции выросли с 10 миллиардов рублей в 2021 году до 23 миллиардов рублей в 2025 году. За этими цифрами — новые производства, налоги в бюджет и рабочие места.

Воскресенск остается одной из ключевых промышленных площадок Подмосковья, где задачи технологического и продовольственного суверенитета решаются на практике. Развитие предприятий, поддержка инвесторов и создание новых рабочих мест ведутся в рамках Народной программы «Единой России», сформированной на основе предложений жителей.

Сегодня в округе работают современные производства, внедряются новые технологии, расширяются мощности. Предприятия получают доступ к льготным займам и кредитам, субсидиям на покупку оборудования, а также мерам поддержки, связанным с модернизацией и роботизацией. Для малого и среднего бизнеса действует программа льготного финансирования.

«Воскресенск исторически является промышленным центром. Наша задача — создать условия, при которых предприятия смогут развиваться, модернизироваться и обеспечивать жителей стабильной работой. Народная программа — это конкретные решения, основанные на запросах людей и потребностях экономики округа», — отметил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Одним из примеров успешного развития является предприятие «Трира», где ведется работа по расширению производства и внедрению современных технологий.

«Мы действительно ощущаем поддержку со стороны региона и муниципалитета. Благодаря ей предприятие может планомерно развиваться, инвестировать в оборудование и создавать новые рабочие места», — подчеркнул руководитель производства Алексей Райхман.

За пять лет реализации Народной программы инвестиции в экономику Московской области выросли в 1,8 раза, объемы промышленного производства увеличились вдвое, создано свыше 400 тысяч рабочих мест. Реализовано более 230 проектов по импортозамещению с объемом инвестиций свыше 172 миллиардов рублей.