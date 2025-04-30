Обелиск отремонтировали в Черноголовке ко Дню Победы

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы коммунальные службы округа провели работы по благоустройству, особое внимание уделив мемориальному комплексу — обелиску памяти героев Великой Отечественной войны, расположенному на бульваре Золотого. Работники «Службы благоустройства» подготовили монумент к празднованию Дня Победы, проведя необходимый ремонт и озеленение территории.

В ходе работ была произведена замена поврежденной облицовочной плитки на обелиске, а также обновление межплиточных швов. Это позволило восстановить первоначальный вид памятника. К подножию обелиска были высажены тюльпаны.

Кроме того, коммунальные службы оформили город в праздничном стиле, установив флагштоки как на бульваре Золотого, так и вдоль Институтского проспекта. В честь 80-летия Великой Победы на флагштоках развеваются флаги с георгиевской ленточкой. В ближайшее время планируется привести в порядок бордюры, чтобы полностью завершить благоустройство территории.