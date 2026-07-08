Объекты водоснабжения обновят в Воскресенске до октября 2026 года

На сетях водоснабжения и водоотведения установят 35 новых задвижек. Работы уже ведутся по графику — часть оборудования смонтировали в нескольких микрорайонах и населенных пунктах муниципалитета.

Новые задвижки уже установлены в микрорайонах Новлянский, Цемгигант, Лопатинский, Москворецкий, в селе Ашитково, на водозаборных узлах «Фетровая фабрика» и «Лопатинский», а также на канализационно-насосных станциях в селе Новлянское, поселке Хорлово и в микрорайоне Красный строитель.

После замены запорно-регулирующей арматуры 15 тысяч жителей городского округа Воскресенск ощутят улучшение качества водоснабжения. Исправные задвижки позволят оперативно изолировать поврежденный участок трубопровода без остановки всего водозаборного узла. Это сохранит воду для большинства потребителей и сократит время устранения неполадок.