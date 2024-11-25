Объекты торговли в Мытищах приведут в нормативное состояние к 30 ноября
Торговые точки вдоль магистралей приведут в соответствие архитектурным нормам. Процесс ускорится благодаря новому подрядчику.
Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи провели очередную проверку крупных торговых центров, рынков, придорожных кафе и магазинов.
Большую работу по благоустройству вылетных магистралей панируют завершить на Ярославском и Дмитровском шоссе. Особенные требования предъявляются к придорожным объектам.
Совместно с сотрудниками министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области было определено 32 объекта, которые необходимо привести в соответствие архитектурным нормам и требованиям содержания.
Осталось привести в порядок пять объектов до 30 ноября. Основные проблемы были связаны с выполнением своих обязательств подрядной организацией. Владельцы торговых точек при содействии администрации нашли другого подрядчика, и процесс сдвинулся с мертвой точки.
Специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи взяли ситуацию на ежедневный контроль.
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