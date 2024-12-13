Объекты капитального ремонта на улице Щербакова проверили в Мытищах

Целый квартал на улице Щербакова проверили в первую очередь. Основные работа по пяти домам проведены, ремонт запланирован и на следующий год.

Плановый объезд по контролю исполнения краткосрочной программы Фонда капитального ремонта организовали представители администрации городского округа Мытищи вместе с сотрудниками управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Объезд по контролю работ подрядных организаций провела комиссия управления Жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи. Целый квартал «Красный Квадрат» на улице Щербакова проверили первым делом.

Пять домов было в работе. Основные уже выполнили. Кровельное покрытие по последнему адресу завершено, установлены стропильные системы. Подрядчик в скором времени завершит работы по утеплению чердачного помещения-рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Завершены работы по фасаду, проведено утепление с тонким наружным слоем, а также ремонт внутренних инженерных систем в домах по улице Фрунзе. Продолжат работы уже в следующем году.