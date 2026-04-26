Объекты для благоустройства выберут в Мытищах
До 12 июня жители городского округа Мытищи могут принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. Голосование проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России, а его результаты будут учтены при планировании благоустройства в 2027 году.
Принять участие в голосовании могут все граждане старше 14 лет. Процедура проходит полностью онлайн на платформе «Госуслуги». Для тех, кто испытывает трудности с оформлением голоса, помогают волонтеры. На данный момент более 64 тысяч жителей Подмосковья уже приняли участие в опросе.
Жителям Мытищ предложено выбрать одну из семи территорий для улучшения:
- сквер на улице Семашко рядом с домами № 39, 41 и 43;
- Парк Перловский;
- сквер в поселке Туристический пансионат;
- сквер в деревне Ульянково;
- благоустройство территории пруда в деревне Высоково;
- пруд в деревне Манюхино (улица Центральная, дом 21);
- набережная реки Клязьма.
В Министерстве благоустройства Московской области подчеркнули, что итоги голосования будут иметь определяющее значение при формировании планов работ на 2027 год. Жителей призывают активно участвовать в выборе общественных пространств, которые преобразятся в первую очередь.