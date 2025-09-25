Объединение «ЛУЧ» подписало соглашение о сотрудничестве с гимназией Подольска
Научно-исследовательский институт научно-производственное объединение «ЛУЧ» и гимназия имени Подольских курсантов подписали соглашение о сотрудничестве по профессиональной ориентации школьников. «ЛУЧ» является одним из ведущих производителей в своей отрасли.
Специализируясь на инновационных разработках, он вносит значительный вклад в развитие отечественной науки и промышленности.
Компания активно участвует в реализации важных государственных проектов и поддерживает инициативы по развитию технического творчества среди молодежи.
Генеральный директор «ЛУЧА» Павел Карболин провел для учащихся гимназии лекцию, на которой рассказал о деятельности института. Школьники узнали о современных технологиях, применяемых на производстве, перспективах развития предприятия и возможностях профессиональной реализации молодых специалистов.
Сотрудничество создает новые перспективы для развития технического образования и подготовки квалифицированных специалистов.