Объединение «ЛУЧ» подписало соглашение о сотрудничестве с гимназией Подольска

Научно-исследовательский институт научно-производственное объединение «ЛУЧ» и гимназия имени Подольских курсантов подписали соглашение о сотрудничестве по профессиональной ориентации школьников. «ЛУЧ» является одним из ведущих производителей в своей отрасли.

Специализируясь на инновационных разработках, он вносит значительный вклад в развитие отечественной науки и промышленности.

Компания активно участвует в реализации важных государственных проектов и поддерживает инициативы по развитию технического творчества среди молодежи.