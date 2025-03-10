Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-оформлении документов из архивов

День архивов в России отмечают 10 марта. В хранилищах можно найти уникальные документы, фотографии, письма и настоящие сокровища прошлого. В Подмосковье все оцифрованные копии хранятся в единой системе, отмечают в Мингосуправления.

Самому старому документу в Центральном государственном архиве Московской области 256 лет. Это геометрический специальный план землевладения села Кремень Суковской волости Коломенского уезда Московской губернии 1769 года.

Все оцифрованные материалы объединены в системе «Архивы Московской области». На данный момент в электронном хранилище числятся уже более 252 тысяч дел объемом свыше 13,9 миллиона листов.

На платформе можно заказать копию документа, архивную выписку или справку, подать требование в читальный зал для самостоятельной работы. Для этого необходимо авторизоваться через личный кабинет.