«Партнерство имеет значение». Андрей Воробьев — об обмене опытом между Подмосковьем и ЛНР

Андрей Воробьев назвал важным обмен опытом с коллегами из других регионов

На прошлой неделе Подмосковье принимало в гостях делегацию глав муниципалитетов из ЛНР. Для них провели образовательную программу от РАНХиГС: в течение трех дней участники обменивались опытом. Подобная практика важна и необходима для развития, отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства.

«Что касается нашей работы в рамках идеологии президента, я хочу отметить, что на прошлой неделе в течение 10 дней была проделана большая работа нашим департаментом территориальной политики. Это связано со знакомством, работой, взаимодействием коллег, глав и заместителей из ЛНР», — уточнил глава Подмосковья.

Такую же работу проводят и в тесном контакте с руководителями других территорий, которые нуждаются в обмене опытом, отметил Андрей Воробьев.

И с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и с рядом других территорий. Ведь такое партнерство имеет значение.

Андрей Воробьев

За три дня участники программы РАНХиГС посетили множество городских округов Подмосковья, встретились с представителями служб и ведомств. Они увидели процессы реализации различных проектов на территории региона.

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