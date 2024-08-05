«Партнерство имеет значение». Андрей Воробьев — об обмене опытом между Подмосковьем и ЛНР
Андрей Воробьев назвал важным обмен опытом с коллегами из других регионов
На прошлой неделе Подмосковье принимало в гостях делегацию глав муниципалитетов из ЛНР. Для них провели образовательную программу от РАНХиГС: в течение трех дней участники обменивались опытом. Подобная практика важна и необходима для развития, отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства.
«Что касается нашей работы в рамках идеологии президента, я хочу отметить, что на прошлой неделе в течение 10 дней была проделана большая работа нашим департаментом территориальной политики. Это связано со знакомством, работой, взаимодействием коллег, глав и заместителей из ЛНР», — уточнил глава Подмосковья.
Такую же работу проводят и в тесном контакте с руководителями других территорий, которые нуждаются в обмене опытом, отметил Андрей Воробьев.
И с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и с рядом других территорий. Ведь такое партнерство имеет значение.
Андрей Воробьев
За три дня участники программы РАНХиГС посетили множество городских округов Подмосковья, встретились с представителями служб и ведомств. Они увидели процессы реализации различных проектов на территории региона.
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