Индексация зарплат и субсидии. Андрей Воробьев — о поддержке педагогов Подмосковья
Губернатор Подмосковья наградил педагогов в преддверии Дня учителя
Выдающиеся педагоги, воспитатели и директора Подмосковья получили награды от губернатора в преддверии Дня учителя. Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто добросовестно трудится в этой сфере, за преданность своей профессии и высокие результаты.
«Сегодня мы чествуем педагогов, директоров, учителей начальных классов и воспитателей. Во многом те успехи, которые мы видим в образовании, обеспечены благодаря вашему профессионализму. Я хочу поблагодарить вас и в вашем лице все команды, которые стоят за вами», — сказал Андрей Воробьев.
В 2025 году регион проиндексирует зарплату и воспитателей, и учителей.
«Также продолжим субсидировать аренду жилья педагогам. Кроме того, принимаем решение по компенсации аренды определенным категориям воспитателей», — подчеркнул губернатор.
В этом году в Подмосковье открыли 41 обновленную школу — они как новые, так и после капитального ремонта.
Мы будем сохранять и наращивать объемы капитального ремонта по президентской программе. Кроме того, мы активно ищем учителей. И очень дорожим нашими ветеранами — педагогами, которые давно у нас работают.
Андрей Воробьев
Каждый год перед Подмосковьем стоит задача привлекать около двух тысяч новых педагогов.
Почетные звания
Учитель физики школы №10 в Реутове Юрий Уробушкин получил в 2024 году звание учителя года в Подмосковье.
Воспитателем года стала Екатерина Петрова из детского сада №63 в Щелкове.
Все победители областного профессионального конкурса получили премии по 500 тысяч рублей.
Хочу поблагодарить всех учителей за то, что с каждым годом больше ребят участвуют в олимпиадах и различных конкурсах, викторинах, соревнованиях.
Андрей Воробьев
Сегодня в Подмосковье трудятся свыше 52 тысяч педагогов. Из них 4,2 тысячи — заслуженные работников сферы образования России и еще 2,2 тысячи — заслуженные работники образования Московской области.
Для привлечения и поддержки преподавателей в регионе действуют различные льготные меры. Среди них социальная ипотека, пособия молодым специалистам — 150 тысяч рублей (где 50 тысяч — при трудоустройстве, 100 тысяч — по окончании второго года работы), доплата за классное руководство — 11 тысяч рублей ежемесячно и другие.
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