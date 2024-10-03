Индексация зарплат и субсидии. Андрей Воробьев — о поддержке педагогов Подмосковья

Выдающиеся педагоги, воспитатели и директора Подмосковья получили награды от губернатора в преддверии Дня учителя. Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто добросовестно трудится в этой сфере, за преданность своей профессии и высокие результаты.

«Сегодня мы чествуем педагогов, директоров, учителей начальных классов и воспитателей. Во многом те успехи, которые мы видим в образовании, обеспечены благодаря вашему профессионализму. Я хочу поблагодарить вас и в вашем лице все команды, которые стоят за вами», — сказал Андрей Воробьев.

В 2025 году регион проиндексирует зарплату и воспитателей, и учителей.

«Также продолжим субсидировать аренду жилья педагогам. Кроме того, принимаем решение по компенсации аренды определенным категориям воспитателей», — подчеркнул губернатор.