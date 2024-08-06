Гайд по вакансиям и льготам. Все о мерах поддержки учителей в Подмосковье

Воробьев: более 3 тысяч педагогов пришли работать в Подмосковье в 2024 году

rabota-v-shkole.ru
Фото: rabota-v-shkole.ru

Свыше трех тысяч учителей начали работать в Подмосковье в этом году. Преподавателям доступен обширный список мер поддержки, подробнее о которых можно узнать на сайте, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«В этом году к нам пришли более трех тысяч учителей. Все больше специалистов выбирают для работы именно Московскую область — это приятно. Мы со своей стороны всегда поможем — для этого есть ряд мер поддержки», — сказал глава Подмосковья.

Льготная ипотека, пособия для молодых специалистов, доплаты к зарплатам, помощь с устройством детей в школы и детские сады, компенсация за аренду жилья — лишь часть льгот, существующих для педагогов.

Предусмотрены различные меры финансовой поддержки, в числе которых, например, программы «Земский учитель» и «Социальная ипотека», выплаты по результатам ЕГЭ и не только.

Компенсация платы за съемное жилье — одна из популярных мер поддержки среди педагогов.

Условия получения:

Размер компенсации:

На портале rabota-v-shkole.ru можно увидеть доступные вакансии в Подмосковье и даже подать заявку.

К началу учебного года откроют 39 новых школ и 26 детских садов, а после капитального ремонта — еще 40 школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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