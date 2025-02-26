Сегодня 18:50 О главном — с Михалковым и Дугиным. Что говорили спикеры молодежного форума в Подмосковье Воробьев: спикерами форума в Подмосковье стали Никита Михалков и Александр Дугин 0 0 0 Подмосковье

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Кинорежиссер Никита Михалков, философ и политолог Александр Дугин, журналисты и музыканты приветствовали гостей форума «На государственной службе» — сегодня он проходит в Подмосковье. Собрались свыше тысячи человек, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«Благодарю каждого, кто выбрал работу, связанную с обеспечением безопасности. Вы каждый день находитесь на передовой, защищая права и жизнь наших граждан, обеспечивая правопорядок и стабильность», — сказал глава Подмосковья. Один из спикеров форума — Никита Сергеевич Михалков.

Он говорил о том, как Россия, несмотря на внешние факторы, сохраняет собственную идентичность. И о том, кому неудобна наша страна как самостоятельное государство. Андрей Воробьев

Философ и политолог Александр Дугин рассказал о любви к родине, нетерпимости к предательству. «А также о процветании России и наших граждан. И о том, как важно, чтобы молодежь участвовала в строительстве государства», — добавил Андрей Воробьев.

Для участников форума выступили музыканты Александр Скляр, Сергей Галанин, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Алексей Поддубный (Джанго) и группа «7Б». «Желаю нашей молодежи быть именно такой — решительной, сильной и равняться на лучших», — подытожил глава Подмосковья.