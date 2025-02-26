26 февраля 2025 14:32 Расширить коридор восприятия. Молодежный форум для госслужащих открыли в Подмосковье Андрей Воробьев открыл молодежный форум для госслужащих в Подмосковье 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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Первый специальный молодежный форум «На государственной службе» объединил около тысячи участников в Подмосковье: работников прокуратуры, МВД, налоговой, МЧС и множества других служб. Это люди важных благородных профессий, отметил губернатор Андрей Воробьев.

На форуме они не только станут участниками лекций, но и смогут задать вопросы спикерам. Среди них, например, народный артист России Никита Михалков, журналисты-пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные как Вован и Лексус. «Сегодня в этом зале очень разные молодые люди, которые приняли решение, ввиду мировоззрения и ценностей, служить нашей стране и нашему Подмосковью. Люди благородных профессий», — сказал Андрей Воробьев.

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Они обеспечивают безопасность движения, спасают, внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона. Это и юристы, и госслужащие, и сотрудники полиции. «Ключевая цель — познакомиться с вами, попросить уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы», — подчеркнул губернатор. Организаторы форума — прокуратура Подмосковья и областное министерство информации и молодежной политики.

Они — эффективные люди и управленцы

Встреча объединила тех, чьи профессии неразрывно связаны со служением стране, родине. В то же время она стала частью флагманского молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия».

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«Общаясь с вами, молодыми правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что вы — эффективные люди и управленцы. Но при этом коридор восприятия окружающей действительности у многих несколько сужен. Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы и посмотреть, что происходит вокруг», — сказал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин. Он добавил, что необходимо осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способными к принятию правильных решений.

Дезориентированный чиновник, а тем более офицер, который не способен осознать истинное предназначение своего служения, представляет собой проблему для государства. Сергей Забатурин

Поэтому, по его словам, крайне важно быть способным отличить добро от зла, истину от лжи, особенно в нынешнее динамично развивающееся время.

Фото: Сергей Хакимов 1/2

Для участников также выступят известные артисты Александр Скляр, Сергей Галанин, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Джанго и группа «7Б».