НПО «Унихимтек» в Подольске отметило 35-летие

Высокотехнологичное производство не стоит на месте и продолжает развиваться в ногу со временем. Здесь молодые специалисты могут рассчитывать не только на карьерный рост, но и на приобретение колоссального опыта в области инновационных технологий.

Начальник отдела маркетинга группы компаний «Унихимтек» Татьяна Лучина рассказала, что производство было основано на базе разработок Московского государственного университета. Они лежат в основе всех материалов.

«Соответственно, можно выделить три основных направления производственной деятельности: это уплотнительные материалы и изделия из них, огнезащитные краски, композиционные материалы и изделия из композитов», — пояснила Татьяна Лучина.

За время своего существования компания добилась прогресса как в отраслевом, так и в кадровом аспектах, активно занимаясь развитием молодых специалистов

Эдуард Алешукин в 2017 году закончил Южно-Российский государственный политехнический университет и сразу устроился на работу в «Унихимтек», где прошел путь от рабочего у станка до начальника производства. Сейчас он возглавляет производство «Сальниковые уплотнения» и имеет в подчинении 15 человек.