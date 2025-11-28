НПО «Унихимтек» в Подольске отметило 35-летие
Высокотехнологичное производство не стоит на месте и продолжает развиваться в ногу со временем. Здесь молодые специалисты могут рассчитывать не только на карьерный рост, но и на приобретение колоссального опыта в области инновационных технологий.
Начальник отдела маркетинга группы компаний «Унихимтек» Татьяна Лучина рассказала, что производство было основано на базе разработок Московского государственного университета. Они лежат в основе всех материалов.
«Соответственно, можно выделить три основных направления производственной деятельности: это уплотнительные материалы и изделия из них, огнезащитные краски, композиционные материалы и изделия из композитов», — пояснила Татьяна Лучина.
За время своего существования компания добилась прогресса как в отраслевом, так и в кадровом аспектах, активно занимаясь развитием молодых специалистов
Эдуард Алешукин в 2017 году закончил Южно-Российский государственный политехнический университет и сразу устроился на работу в «Унихимтек», где прошел путь от рабочего у станка до начальника производства. Сейчас он возглавляет производство «Сальниковые уплотнения» и имеет в подчинении 15 человек.
На участке станков с ЧПУ при производстве изделий из композиционных материалов работает Трофим Пискунов. В компании он трудится уже пять лет. Начинал с оператора станков с ЧПУ, а потом стал программистом и начальником участка.
Производство «Итекма», которое входит в научно-производственное объединение «Унихимтек», разрабатывает и производит композиционные материалы, любые виды оснасток, необходимых для изготовления, сборки и контроля крупных и сложных композитных деталей. Основными заказчиками являются предприятия аэрокосмической, авиационной, автомобильной и других промышленностей. В том числе здесь производят материалы для крыла и центроплана МС-21, а также панели пола и багажного отделения этого самолета.
«Предоставляем рабочие места с конкурентной зарплатой, обучением и с возможностью карьерного роста на своем месте. То есть можно на две-три ступеньки в нашей компании вырасти, начиная с младшего оператора технологической установки», — отметил директор производства Эдмунд Быстревский.