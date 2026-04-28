НПО АСТА нарастил выпуск предохранительных клапанов

В городе Воскресенске НПО АСТА, занимающееся производством трубопроводной арматуры и оборудования для пароконденсатных систем, показало значительный рост производства. За чуть более чем год предприятие выпустило свыше 4000 предохранительных клапанов.

Учредитель ООО «НПО АСТА» и Группы компаний «Астима» Евгений Синодов рассказал о достижениях и планах предприятия. Он отметил, что в марте 2025 года было запущено серийное производство предохранительных клапанов для систем теплоснабжения, промышленных емкостей и оборудования. Инвестпроект получил поддержку Фонда развития промышленности России.

«Мы успешно освоили выпуск 2/3 от нашей максимальной мощности. То есть порядка 70% продукции было произведено», — пояснил Евгений Синодов.

Предприятие стремится к полной локализации производства. Все, что можно сделать самостоятельно, разрабатывается и производится на территории НПО АСТА. При этом отдельные процессы, например литье корпусов, пока проводятся у партнеров — российских производителей. Но все отливки производятся по чертежам и требованиям воскресенского предприятия.

Благодаря замене продуктов ушедших европейских предприятий на качественные товары, НПО АСТА приобрело хорошую репутацию, что повлияло на рост заказов и увеличило производительность.

В прошлом году НПО АСТА также получило две дополнительные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Они касаются сильфонных регуляторов давления для промышленного применения и клапанов котловой продувки.