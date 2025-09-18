Новый здравпункт в деревне Назарьево построят в Павловском Посаде к октябрю

Финальный этап возведения нового медицинского объекта стартовал в Павловском Посаде. Сейчас специалисты завершают внутреннюю отделку и благоустраивают территорию около здравпункта в деревне Назарьево.

В учреждении расположат кабинет фельдшера, оборудованные смотровую и процедурную комнаты. Также здесь появятся отдельный прививочный кабинет и собственная стерилизационная.

Строительство проходит в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Ее реализуют в рамках народной программы партии «Единая Россия».

«Мы делаем все, чтобы долгожданное открытие состоялось как можно скорее! Хочу подчеркнуть, что это будет не просто фельдшерский кабинет, а полноценный и современный мини-медицинский центр. На площади около 100 квадратных метров разместится все необходимое для оказания качественной первичной помощи», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Все работы подрядчик должен завершить до 1 октября. Далее объект начнут готовить к открытию.