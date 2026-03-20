Новый завод по выпуску соусов запустят в Подмосковье

Компания «ПК Печагин» получила все необходимые разрешения для ввода в эксплуатацию нового завода в городском округе Ступино Московской области. Производственный объект был построен на земельном участке, предоставленном инвестору на льготных условиях в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила: «Компания „ПК Печагин“ получила земельный участок в льготную аренду под реализацию проекта по строительству нового предприятия в 2022 году. И сегодня это хороший пример того, как меры поддержки реально работают».

Площадь земельного участка составляет три гектара. На этой территории инвестором возведен современный производственный комплекс общей площадью 14 тысяч квадратных метров, оснащенный необходимой инфраструктурой и соответствующий актуальным стандартам промышленного строительства.

На новом предприятии планируется выпуск до 10 тысяч тонн продукции ежемесячно. Ассортимент будет включать более 90 наименований, среди которых майонезы различной жирности, кетчупы и широкий спектр соусов. Особое внимание уделено качеству сырья: основная его часть будет поставляться отечественными производителями.