Новый завод по производству упаковок запустят в Чехове в начале 2027 года

Компания «МолоПак» в начале 2027 года запустит третью производственную площадку в Чехове, которая будет вдвое больше второй. На ней планируют выпускать упаковку, которую ранее в России не производили.

Управляющий директор компании Тимур Гущин отметил, что предприятие использует государственные программы поддержки промышленности, в частности «Земля за 1 рубль» и Фонд развития промышленности.

«Задача данной площадки — производить как популярные форматы, так и новые форматы упаковки, которая на рынке России не производится, а поставляется из-за рубежа. Одна из главных задач данной площадки — увеличить объемы производства именно российской упаковки, чтобы наши местные производители получали упаковку быстрее и дешевле, чем импортные аналоги», — рассказал директор по развитию компании «МолоПак» Кирилл Молодцов.

Экономика Московской области развивается динамично. «Если брать по темпам роста, сегодня темпы роста самые высокие. Если брать по объему производства, Московская область также входит в тройку лидеров. 400 тысяч рабочих мест за пять лет увеличено», — отметил депутат Государственной Думы Александр Коган.

«Устойчиво развивается экономика в Чехове. Здесь большое количество предприятий, которые в прошлом году увеличили объем товаров собственного производства на 8%. Это хороший результат, и мы надеемся, что рост будет продолжаться», — подчеркнул руководитель подмосковного отделения движения «Здоровое Отечество» Алексей Батов.