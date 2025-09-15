Новый завод кондитерской продукции создаст 100 рабочих мест в Подольске

Первый этап строительства кондитерского завода в Подольске завершается. На предприятии будут выпускать снеки, орехи, сухофрукты, конфеты и шоколад. там создадут около 100 рабочих мест.

Завод будут строить в два этапа. Готовность первого уже превысила 90%. Уже к концу года на заводе будут производить более 50 тысяч тонн продукции в год, рассказали в региональном Минслеьхозпроде. В проект инвестировали около 2,5 миллиарда рублей.

«В новом комплексе будут выпускать кондитерские изделия, снеки, орехи, сухофрукты, ингредиенты для молочной промышленности. Компания представлена на рынке более 18 лет и производит различные виды сладостей — от конфет и шоколада до печенья и добавок для пищевой промышленности», — рассказали в министерстве.

Продукция компании продается в торговых сетях Х5 Group, «Магнит», «Глобус» и других, а также на маркетплейсах.

В ведомстве напомнили, что Подмосковье занимает первое место в стране по выпуску кондитерских изделий. Запуск нового завода позволит расширить ассортимент и укрепить позиции региона.