Новый зал для занятий самбо открыли в школе «Гармония» в Люберцах

Ученики еще одного образовательного учреждения Люберец смогут заниматься самбо. В школе «Гармония» оборудовали и открыли зал для этого вида спорта.

Участие в торжественном открытии принял глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков и президент Федерации самбо Московской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Za самбо» Сергей Фомкин.

Они подписали соглашение о сотрудничестве в рамках партийного проекта «Zа самбо».

«Национальным видом спорта в Люберцах занимаются более 700 ребятишек. Наш округ является одним из лидеров реализуемого по инициативе президента России проекта „Самбо — в школу“ — к нему уже присоединились 17 люберецких школ. Благодарю Сергея Фомкина за всестороннее взаимодействие и поддержку», — сказал Владимир Волков.

Люберцы лидируют в федеральное проекте «Za самбо». Из 17 залов по этому виду спорта в школах муниципалитета 12 открыты при участии Федерации самбо округа.

«Президент Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда поддерживают любые спортивные начинания. Тем более, когда они касаются развития нашего национального вида спорта. Фраза „Люберцы — территория спорта“ подтверждена делами, здесь увеличивается количество спортсменов, а соревнования проходят на высоком уровне», — отметил Сергей Фомкин.

Федерации самбо в Люберцах на днях исполнилось семь лет.

«С каждым годом мы стараемся развиваться, открывать новые залы, повышать профессиональный уровень наших тренеров и спортсменов. А уже в эту субботу, 16 ноября, в России будут отмечать День самбо. Лучшим подарком для всех нас стало открытие нового зала, который будет служить развитию и пропаганде нашего национального вида спорта», — прокомментировал председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо МО Виктор Худяков.

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