Новый врач-терапевт приступил к работе в поликлинике № 13 в Балашихе

В поликлинике № 13 города Балашихи появился новый врач-терапевт — Глеб Оськин. Молодой специалист является выпускником Северного государственного медицинского университета в Архангельске по специальности «лечебное дело». И свою карьеру он начал именно в этом медицинском учреждении.

Глеб Оськин — пример молодого профессионала, выбравшего для старта карьеры не крупные мегаполисы, а Московскую область. На решение повлияло существование региональных мер поддержки.

Так, врачи Подмосковья получают социальные выплаты, включая компенсацию за аренду жилья и ежемесячные надбавки — 15 тысяч рублей для врачей и семь тысяч рублей — для среднего медперсонала. Также семьям медиков гарантируют места в детских садах и школах.

Отметим, что поликлиника № 13 обслуживает 42 тысячи жителей микрорайона Железнодорожный.