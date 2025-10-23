Новый врач-рентгенолог начал работать в больнице Черноголовки

В поликлинике Городской больницы Черноголовки новым врачом-рентгенологом стала Анастасия Хамидова. Она окончила Ивановскую медицинскую академию по специальности «педиатрия». После окончания академии Анастасия прошла ординатуру по рентгенологии в Москве, где получила практический опыт и освоила современные методы диагностики.

С 2020 года Анастасия Хамидова работает именно как рентгенолог, постоянно повышая свой профессиональный уровень. Главный врач Ногинской больницы, в структуру которой входит Черноголовская больница, Сергей Лившиц отметил, что привлечение молодых специалистов является приоритетной задачей для их учреждения.

«Мы стараемся создать условия, в которых специалист может профессионально расти, работать с современным оборудованием и чувствовать поддержку коллектива. Кроме того, у нас действует целый комплекс мер поддержки», — сообщил Сергей Лившиц.

Теперь пациенты смогут оперативно получать необходимые диагностические данные. Направление на рентгенологические исследования выдают врачи различных специальностей: терапевты, педиатры, а также узкие специалисты, такие как хирурги, ортопеды, отоларингологи или неврологи.