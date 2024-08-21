Онколог Алена Козлова пополнила штат больницы в Дубне

В поликлинике Запрудненского отделения Дубненской больницы начала прием пациентов онколог Алена Козлова. Общий стаж по специальности у врача более пяти лет.

Алена Александровна отучилась по специальности «Лечебное дело» в Южно-Уральском государственном медицинском университете в Челябинске. Она окончила интернатуру по хирургии, а после прошла профпереподготовку по онкологии. На работу в Подмосковье Козлова пришла по программе «Земский доктор», воспользовавшись возможностью компенсации аренды жилья.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе „Модернизация первичного звена“. Привлекаем разных специалистов, предлагаем большой соцпакет и компенсационные выплаты, обеспечиваем благоприятные условия труда, оказываем поддержку в трудоустройстве членов семей врачей», — поделился главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Он рассказал, что вскоре штат медучреждения также пополнят кардиолог, эндокринолог, онкологи, врачи ультразвуковой диагностики и другие специалисты

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