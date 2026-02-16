Новый врач-эндокринолог приступил к работе в поликлинике Балашихи

Штат поликлиники № 12 в Балашихе пополнился молодым специалистом. Алина Коробкина окончила ординатуру и решила остаться работать в медучреждении, где проходила практику.

В 2022 году Алина Коробкина окончила Тамбовский государственный университет по специальности «Лечебное дело» и поступила в ординатуру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Практику она проходила на базе отделения эндокринологии в филиале № 3 Балашихинской больницы.

«Эта профессия привлекала меня еще со студенческой скамьи. Работая в поликлинике, я понимаю, что сделала правильный выбор. С каждым днем моя работа приносит мне все больше удовольствия», — поделилась Алина Коробкина.

С 2023 по 2025 годы эндокринологическая служба Балашихи пополнилась четырьмя молодыми специалистами, которые проходили учебную практику на базе отделения.

В округе действуют меры социальной поддержки для врачей: жилищные программы, компенсация аренды жилья, соцвыплаты и доплаты, предоставление мест в детских садах для детей медработников.