Новый врач-акушер начал работать в больнице Павловского Посада

Медицинское сообщество Павлово-Посадского городского округа продолжает прирастать профессионалами своего дела. К коллективу местного стационара присоединился Илья Васин — врач-акушер-гинеколог, для которого медицина стала не просто специальностью, а жизненным предназначением.

Путь Ильи в медицину начался в стенах Ивановской государственной медицинской академии. После получения диплома по специальности «Лечебное дело» в 2015 году, он выбрал акушерство и гинекологию. Успешно завершив интернатуру в 2016 году, молодой врач не остановился на достигнутом. В 2021 году он прошел первичную специализацию по ультразвуковой диагностике. Сегодня наличие такого «инструмента» в арсенале оперирующего гинеколога позволяет проводить максимально точную диагностику и оперативно принимать важные решения. Трудовую деятельность врач начал в акушерском отделении города Кольчугино.

«Позже его таланты и ответственность были востребованы в Суздальской районной больнице, где Илья не только вел прием, но и исполнял обязанности заведующего отделением, приобретая навыки административного управления и работы в экстренных ситуациях. Последние четыре года доктор трудился в Областном перинатальном центре города Владимира — учреждении самого высокого уровня сложности, где оказывают помощь в самых непростых случаях», — сообщили в медицинском учреждении.