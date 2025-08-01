Новый воспитательно-образовательный комплекс откроют в Дзержинском 1 сентября

Возведение воспитательно-образовательного комплекса «Успех» завершается на Угрешской улице в Дзержинском. Открытие запланировано на 1 сентября.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков рассказал, что сейчас специалисты заканчивают внутренние отделочные работы, собирают и расставляют мебель. Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории. На стройплощадке трудятся более 350 рабочих и 11 единиц техники.

В учебном комплексе разместятся школа на 1100 мест, детский сад на 100 мест, два спортивных зала, актовый зал на 350 мест, столовая на 550 мест, помещения для занятий творчеством. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, проезды и тротуары.

Объект возводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В регионе уделяют особое внимание образованию и развитию инфраструктуры для детей. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области к 1 сентября начнут работать 14 новых школ, а еще 57 откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.