Новый воспитательно-образовательный комплекс откроют в Люберцах в 2027 году

Строительство нового воспитательно-образовательного комплекса на 500 мест продолжается на территории жилого комплекса «Легенда Коренево». Открытие объекта запланировано на 2027 год.

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что строители завершили армирование и бетонирование фундаментных плит, после чего приступили к подготовительным работам по возведению стен и конструкций подвальных помещений. Общая площадь здания составит 11 747,3 квадратных метра. К нему также возведут пристройку для дошкольного образовательного учреждения на 120 мест.

Актовый зал для проведения школьных мероприятий будет выполнен по типу амфитеатра. В здании также появится современный спортивный зал с баскетбольными кольцами, волейбольными сетками и скалодромом. На прилегающей территории расположится футбольное поле и беговые дорожки.

Особенностью нового комплекса станет библиотечно-информационный центр, сочетающий традиционное и цифровое обучение. Там обустроят индивидуальные и групповые рабочие места, читальные залы и IT-классы.