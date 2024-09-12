Новый волейбольный сезон Суперлиги России начнется в Подмосковье 16 сентября

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сыграет первый домашний матч нового сезона Суперлиги 16 сентября против красноярского «Енисея». Игра пройдет в Одинцовском спортивном комплексе, а ведущим станет Дмитрий Губерниев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В межсезонье к команде присоединились чемпионка мира и Европы Мина Попович и игрок сборной Словении Ева Павлович Мори. Также сменился главный тренер — команду возглавил Константин Ушаков.

В прошлом сезоне клуб трижды встречался с «Енисеем», одержав две победы. Следующий матч «Заречье-Одинцово» проведет 20 сентября в Челябинске против «Динамо-Метар».

С полным календарем игр можно ознакомиться на официальном сайте команды.

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