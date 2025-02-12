Новый водогрейный котел установят в Дубне в этом году

В Дубне началась установка водогрейного котла: в округ прибыла первая машина из Бийска с деталями для монтажа. Современного отопительное оборудование заработает в муниципалитете до конца этого года.

Жилая застройка в левобережной части Дубны развивается быстрыми темпами, и котельная работает на предельных мощностях. Строительство нового котла повысит надежность и стабильность теплоснабжения, особенно в те периоды, когда температура воздуха достигает отметки ниже 20 градусов.

«В этом году благодаря поддержке правительства региона мы, наконец, установим новый водогрейный котел и поменяем один из трех паровых котлов», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что водогрейные и паровые котлы левобережной части города служат по 40-50 лет. Скоро в Дубну привезут оставшиеся детали для нового оборудования. В муниципалитет уже приехала группа монтажников, готовых приступить к установке котла.