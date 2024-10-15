Новый вид шоколада начали выпускать на кондитерской фабрике в Егорьевске

На кондитерской фабрике «Победа» в Егорьевске запустили новую линию оборудования. На ней будут производить пористый шоколад с такой же начинкой.

На предприятии работают 30 линий, и теперь будет еще одна, уникальная. Она была сделана специально для егорьевской фабрики ведущим немецким производителем и лидером в подобном производстве и пока является единственной в мире.