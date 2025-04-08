Андрей Воробьев: новый въезд в Королев построят к первому кварталу 2026 года

Дополнительный въезд в Королев построят к первому кварталу 2026 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным . Этот вопрос жители поднимали во время прямой линии по итогам года.

«Мы вдумчиво, аккуратно смотрели разные варианты. Если не к концу года, то в первом квартале 2026-го мы построим дорогу, которая действительно вызволит из плена 250 тысяч наших жителей», — сказал глава Подмосковья.

Во время прямой линии президенту рассказали о постоянных пробках при попытке попасть в город.

Идет строительство новой трассы для решения проблемного вопроса, подчеркнул Андрей Воробьев.

Кроме того, долгожданную Южно-Лыткаринскую трассу сдадут в 2025 году в Московской области. Об этом губернатор также рассказал на рабочей встрече с Путиным.