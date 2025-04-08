Андрей Воробьев: Южно-Лыткаринскую трассу в Подмосковье сдадут в 2025 году

Проект Южно-Лыткаринской трассы в Подмосковье реализуют в 2025 году, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным . Это важное концессионное соглашение.

«Большую Южно-Лыткаринскую трассу сдадим в конце года», — сказал глава Подмосковья.

Он добавил, что тема транспорта для мегаполиса играет принципиально важную роль, в том числе и для развития индустриальных парков.

«Пять индустриальных парков мы строим, один из них — в Ленинском округе. Я к вам обращался по 100 гектарам, и вы поддержали», — отметил Андрей Воробьев.

Благодаря этому уже через год заканчивается его строительство.

«Также я хотел вас поблагодарить за те решения, которые были приняты в 2017 году. Это М-5 „Урал“, это направление в сторону Коломны, Рязани. Жители большое количество времени тратили в пробках. Это путепроводы, обход Октябрьского. Он, слава богу, сдан», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил правительство за поддержку других отработанных проектов.

«Так же, как Вяземы и развязка на ЦКАДе, которая сегодня дала очень большую экономию времени», — подытожил Андрей Воробьев.