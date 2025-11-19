Новый «Урок цифры» посвятят безопасности при работе с нейросетями

Новые занятия цикла «Урок цифры» проведут в школах России с 24 ноября по 14 декабря. Их посвятят нейросетям и безопасности при работе с ними. Уроки проведут во всех регионах, в том числе в Подмосковье.

Занятия подготовили эксперты Яндекса. Они расскажут школьникам о технологиях, на которых основаны ИИ-ассистенты, работающие с текстов, изображением или звуком. Особое внимание уделят безопасности. Ребята узнают, как обеспечить конфиденциальность и как распознать дипфейки.

Урок включает интерактивный тренажер, видеоролик и методические рекомендации для учителей. Участники освоят генерацию текста и создадут собственных ИИ-помощников.

«Современные школьники живут в эпоху искусственного интеллекта, где важно не только уметь пользоваться новыми инструментами, но и понимать принципы их работы. Наши уроки помогут понять, как работают эти технологии, освоить эффективные и безопасные методы работы с ними, а также познакомят со специальностями в сфере искусственного интеллекта», — директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

Задания будут разделены на три уровня сложности для разных возрастных групп.