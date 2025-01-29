Новый урок «Цифрового ликбеза» о работе с данными выйдет в Подмосковье 3 февраля

3 февраля стартует новый сезон «Цифрового ликбеза», подготовленный экспертами благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Занятие посвятят защите от спама и работе с данными, о чем рассказали в Министерстве госуправления, IT и связи Подмосковья.

Школьникам расскажут, как искусственный интеллект, нейросети и правильно написанные промпты помогают в творчестве и учебе. Также им объяснят, что такое резервное копирование и как правильно хранить важную информацию. Уроки «Цифрового ликбеза» рассчитаны на детей старше шести лет, а также рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами.

Ролики и методические материалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». Принять участие в проекте можно с 3 февраля по 2 марта 2025 года.

«Цифровой ликбез» запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.