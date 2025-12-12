Новый универсальный спорткомплекс открыли в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха торжественно открыли новую универсальную спортивную площадку, реализованную в рамках программы инициативного бюджетирования. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Александр Калтайс, заместитель главы округа Максим Сидоркин и местные жители.

Площадка предназначена для коллективных видов спорта — футбола, баскетбола и других игр. Для безопасности и комфорта спортсменов она оснащена резиновым покрытием и ограждением.

Как отметил Максим Сидоркин, проект стал возможен благодаря инициативе жителей и поддержке депутатов Московской областной думы.

В этом году в Балашихе установлена 31 современная площадка в 18 дворах, а также заменены 250 игровых элементов на существующих территориях. Все комплексы выполнены из безопасных и износостойких материалов, оборудованы современными элементами для активного отдыха детей разного возраста. На спортивных площадках установлены тренажеры для уличного воркаута и выделены зоны для командных игр.