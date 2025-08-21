Новый учебный корпус школы № 3 в Чехове откроют в сентябре

Новый учебный корпус школы № 3 в Чехове достроили. Он рассчитан на 200 мест. Расширение позволит учреждению избавиться от второй смены.
Новый корпус уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказали в областном Минстрое.
Школа находится на Лопасненской улице. В новом здании уже расставили мебель и учебное оборудование. В кабинетах будут интерактивные доски и проекторы. На территории школы обустроили спортивные и игровые площадки, а также места отдыха. Сейчас на объекте ведут передачу помещений педагогам.
Площадь нового корпуса составила 4,5 тысячи квадратных метров. Работы провели по госпрограмме за счет бюджетных средств.
Силы МЧС приступили к тушению пожара в районе Камышового шоссе в Севастополе
Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время рейса в Сочи
Экс-президент Чехии назвал Украину главным лузером постсоветского пространстве
В Петербурге «положенца» Квициани* приговорили к 11 годам колонии
Еще 10 тысяч онлайн-заявлений на приватизацию жилья подали в Подмосковье
Глава Лосино-Петровского проверил готовность школы в поселке Биокомбината
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте