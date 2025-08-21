Новый учебный корпус школы № 3 в Чехове откроют в сентябре

Новый учебный корпус школы № 3 в Чехове достроили. Он рассчитан на 200 мест. Расширение позволит учреждению избавиться от второй смены.

Новый корпус уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказали в областном Минстрое.

Школа находится на Лопасненской улице. В новом здании уже расставили мебель и учебное оборудование. В кабинетах будут интерактивные доски и проекторы. На территории школы обустроили спортивные и игровые площадки, а также места отдыха. Сейчас на объекте ведут передачу помещений педагогам.

Площадь нового корпуса составила 4,5 тысячи квадратных метров. Работы провели по госпрограмме за счет бюджетных средств.