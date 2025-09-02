Новый творческий сезон начался в ДК «Большедворский» в Павловском Посаде

Дом культуры «Большедворский» в Павловском Посаде распахнул двери и пригласил жителей на старт сезона. Посетители познакомились с руководителями кружков, приняли участие в мастер‑классах, увидели и поддержали местные творческие коллективы, вместе танцевали и пели, а также активно записывались в секции.

В Доме культуры работают студии и коллективы самых разных направлений: студия ИЗО и лепки «Самоцветы», эстрадный танец «Феерия», «Рукотворушка», обучение игре на гитаре «Аккорд», курсы английского языка, студия «Малышок», вокальные студии «Мастерская Алисы» и «Созвездие», юные театралы, клуб «Эрудит», эстрадные и спортивные танцы, «Зумба» 50+, вокальная группа «Ностальгия», рок‑группа «Фаер», театральная студия «Дар», игровая студия «Непоседы», коллектив народного танца «Искорка», студия рисования, «Белая Ладья», «Время танцевать», «Народные танцы», «Зумба дети».

«Кто-то уже давно посещает занятия в доме культуры, а кто-то сегодня впервые перешагнул его порог. Добро пожаловать в нашу большую семью! Надеемся на долгий совместный яркий творческий путь!» — отметила руководитель Дома культуры Ольга Титова.

Уточнить информацию о платных и бесплатных кружках можно, обратившись в Дом культуры «Большедворский».