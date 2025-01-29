Новый туристический маршрут запустили в Звенигороде к 165-летию Антона Чехова

Уникальный маршрут-путешествие «Чехов в Звенигороде» запустили в Одинцовском округе к 165-летию Антона Павловича. Туристы пройдут по следам великого драматурга и узнают любопытные факты его биографии.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что новый маршрут уже доступен на платформе уличных и музейных аудиогидов. Воспользоваться им можно бесплатно.

Маршрут начинается от городской библиотеки, которая носит имя писателя. Она расположена на старинной улице, где часто бывал Чехов. Дальше путь ведет к кондитерской, потом — к парку. Заканчивается путешествие у больницы.

Жизнь русского классика тесно связана с Подмосковьем, и это не только усадьба «Мелихово» и Серпухов. Звенигород также является одним из чеховских мест. Здесь писатель замещал на время отпуска уездного врача, принимал больных, собирал материалы для своих произведений. Звенигород дал темы для ряда рассказов Чехова: «Мертвое тело», «На вскрытии», «Экзамен на чин», «В суде», «Сирена» и других.

Теперь пройти в Звенигороде по следам Антона Павловича может каждый желающий.

Специалисты Звенигородской городской библиотеки № 1 при необходимости помогут организовать сопровождение гида, а на сайте библиотеки можно найти книги, созданные Чеховым под влиянием местных впечатлений, и скачать лифлет с описанием мест памяти писателя.

Увидеть, прикоснуться, почти что вдохнуть историю о жизни легендарного драматурга Антона Чехова — за этим люди из разных уголков мира приезжают в подмосковную усадьбу «Мелихово». Чем живет и дышит это место, какие истории оно таит и как гостям предлагают провести время — читайте в материале.